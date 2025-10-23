Fútbol reducido y mucho gimnasio para el plantel

El plantel de Gimnasia volvió a entrenarse con vistas a lo que será el partido contra River, que podría jugarse el domingo 2 de noviembre conforme han establecido fuentes de la AFA.

Sin lesiones graves dentro del grupo, Fernando Zaniratto ordenó trabajos en el gimnasio del predio durante una hora con el propósito de fortalecer la parte física de los futbolistas luego de un arranque de semana con tareas regenerativas el lunes y descanso el martes.

Luego de estos ejercicios, los jugadores se trasladaron a las canchas dos y tres que tiene el predio de Abasto en donde hubo tareas de transición y traslado de la pelota con el grupo dividido en varios subgrupos.

El entrenamiento culminó cerca de las 11.30 con un trabajo de fútbol reducido con presión por sectores dentro de los espacios que se usaron para trabajar.

A pesar de que falta mucho tiempo por delante para el partido contra River, la intención del cuerpo técnico es probar otro sistema táctico y apostar a un 4-4-2 para visitar al Millonario. En el caso de que esto se confirme podría utilizar a Jan Hurtado junto a Torres en el ataque, provocando el posible regreso de Jeremías Merlo a la mitad de la cancha junto a Max, Yangali o Barros Schelotto y Panaro.

En tanto el lugar a definir en la defensa para por los laterales, ya que tanto Corbalán no termina de convencer a Zaniratto y podría recostar a Pintado a ese sector y en el último partido contra Estudiantes Matías Melluso reemplazó a Silva Torrejón en el primer tiempo y no desentonó.