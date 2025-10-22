El equipo de Zaniratto vuelve a entrenar en Abasto

Después de un martes de reuniones y muchas versiones vinculadas al futuro institucional, los jugadores de Gimnasia volverán a entrenarse en Estancia Chica, en donde el técnico interino Fernando Zaniratto buscará elaborar la mejor estrategia para visitar a River.

Cabe recordar que el Lobo tiene tres finales por delante contra el Millonario, luego contra Vélez de local y finalmente con Platense para cerrar su participación en el grupo B del torneo.

Hasta el momento Gimnasia depende de si mismo para quedarse en Primera, ya que si bien en la tabla de los promedios no tiene mayores problemas, en la tabla anual acumulativa está a cinco puntos del último puesto que marca otro descenso.

El próximo fin de semana, debido a las elecciones nacionales, no habrá partidos oficiales, por lo que el equipo podría ensayar algún amistoso o práctica de fútbol con la Reserva, antes de preparar el choque contra River, cuya programación se conocerá recién la semana que viene.

Es prácticamente una fija que este encuentro podría jugarse el domingo 2 de noviembre, debido a que River siempre suele ser programado para un domingo y en la última fecha jugó un sábado en Córdoba contra Talleres en la previa al día de la madre.

Si bien es prematuro, en Estancia Chica no descartan la inclusión de Juan Yangali y de Jan Hurtado para ese encuentro, dejando abierta la puerta para ensayar un cambio de sistema táctico y volver al 4-4-2 para jugar en el Monumental.

Además, Pintado podría volver a jugar como marcador lateral por la derecha y no como marcador volante como lo hizo en la cancha de Estudiantes y Jeremías Merlo sería una opción para desempeñarse como extremo derecho, dejando a Panaro por la izquierda junto a Max y Yangali, Torres y Hurtado.

Todo esto comenzará a definirse en las próximas horas cuando Fernando Zaniratto y sus colaboradores puedan empezar a darle forma a un equipo que necesitará sumar por lo menos cinco puntos de los próximo nueve que se ponen en juego para quedarse en Primera división.