En un interesante largometraje, Look Portal busca seguir la serie

Martes con acción en el Teatro del Turf del barrio Hipódromo que abre sus puertas para ofrecer un mega programa de 14 carreras, entre las 13.30 y las 20. En el Clásico “Organización Sudamericana de Fomento del Pura Sangre de Carrera” (G III- 2.200 mts.), confiamos nuestro voto en Look Portal, cimentado en su manifiesta regularidad en el plano jerárquico. El ejemplar entrenado en San Isidro desde que “aterrizó” en esta pista, allá por fines de julio pasado, hizo tabla rasa: metió tres de tres, todos en compromisos jerárquicos y en la misma distancia de hoy. Todo “redondito” para el pupilo del cuidador Nicolás Martín Ferro que esta tarde va a la búsqueda de confirmar que en esta pista es prácticamente imbatible, en los cotejos de fondo. De seguir la serie, indudablemente se va a ganar un pasaje preferencial con miras al Gran Premio “Dardo Rocha” (G I-2.400 mts.) a disputarse el próximo 19 de noviembre. Nuevamente estará en su cruz el jockey Kevin Banegas para asegurarse una nueva –y trascendental- victoria.

Carrera reservada para todo caballo de 4 años y más edad, a peso por edad, ocupa el décimo turno de programación, con un numeroso lote de 14 competidores, dispuestos a llevarse los $8.460.000 de premio que le espera al ganador. Si bien destacamos la chance de Look Portal, no soslayamos las posibilidades que le caben a fondistas probos como el azuleño Cornwall, permanente animador de los clásicos de fondo tanto en Palermo y San Isidro, jugará sus posibilidades a suerte y verdad desde el pique a la raya. En la misma línea se encuentran los porteños Don Champagne y Dávalos.

Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego…señores!

CANDIDATOS PARA HOY EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA

1ra.) 2– 3 – 9

2da.) 7 – 3 – 8

3ra.) 5 – 4 - 1

4ta.) 1 – 2 – 3

5ta.) 4 – 9 - 3

6ta.) 3 – 1 – 5

7ma.) 4 – 8 – 1

8va.) 8 – 6 – 3 – 13

9na.) 6 – 4 - 7

10a.) 10 – 6 – 3 - 9

11a.) 1 – 4 – 7

12a.) 7 – 12 – 6 – 5

13a.) 10 – 8 – 3

14a.) 9 – 5 – 2 - 4