Gimnasia tiene tres finales para quedarse en Primera

Tras la derrota contra Estudiantes en el clásico de La Plata, el cuerpo técnico interino de Gimnasia con Fernando Zaniratto a la cabeza ya sacó cuentas de la cantidad de puntos que tiene que sumar el equipo para quedarse en primera división.

Si bien la tabla de los promedios el Lobo está más tranquilo, en la acumulativa del año 2025 está a solamente cinco puntos de Aldosivi que está último cuando restan nueve por jugarse.

En lo que va del 2025 Gimnasia apenas pudo cosechar 29 unidades y en la actualidad está en el puesto número 26 sobre un total de 30 equipos. Detrás del Lobo aparecen Talleres y Godoy Cruz con 27 puntos, San Martín de San Juan con 26 y el mencionado Aldosivi (que a su vez ya está descendiendo por la tabla de los promedios) con 24.

En las tres últimas fechas de la fase regular del Clausura, el Lobo deberá medirse el primer fin de semana de noviembre contra River de visitante en el Monumental, para luego recibir al Vélez de Guillermo Barros Schelotto en el Bosque y cerrar su participación en el grupo B enfrentando al último campeón, Platense.

Por todo esto, sin tiempo para perder, ayer el equipo realizó tareas regenerativas en el predio de Abasto, desde donde no se reportaron lesionados después del clásico contra Estudiantes.

Hoy los jugadores tendrán descanso y mañana Fernando Zaniratto comenzará a elaborar la estrategia para por lo menos robarle un punto a River en el Monumental.

Si Gimnasia gana dos de los próximos tres partidos que le quedan se asegura la permanencia. Y hasta incluso todavía tiene chances de clasificar a los octavos de final y hasta de salir campeón.

Todo depende de las tres finales que tiene por delante con rivales muy complicados en todos los casos.

LAS TRES FINALES

14ta River (V)

15ta Vélez (L)

16ta Platense (V)