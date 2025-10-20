Tensión en la sede de Gimnasia: los hinchas protestaron contra la dirigencia tras la derrota en el Clásico





El clima en Gimnasia y Esgrima La Plata es de máxima tensión. Luego de la derrota en el Clásico, que volvió a dejar al equipo al borde del descenso, un numeroso grupo de hinchas se concentró frente a la sede social de calle 4 para manifestar su malestar y preocupación por el delicado presente deportivo e institucional del club.

Como el partido se disputó de visitante, la protesta no se trasladó al estadio del Bosque, sino al Polideportivo, donde los simpatizantes se hicieron escuchar con cánticos dirigidos a la Comisión Directiva. Por precaución, la sede estuvo custodiada por un importante operativo policial para evitar incidentes.

El “Lobo” atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. A la comprometida situación futbolística se suman graves problemas económicos: el club acumula dos inhibiciones de la FIFA y enfrenta dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras.

A todo esto, el escenario político también se enrarece. En un mes deberían celebrarse las elecciones presidenciales, pero la fecha —prevista originalmente para el fin de semana del 16 de noviembre— está en debate, ya que coincide con la última jornada del Torneo Clausura, cuando Gimnasia enfrentará a Platense en un partido que podría ser decisivo para su permanencia en Primera División.