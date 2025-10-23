Se puso en marcha una nueva temporada en la NBA

La temporada 2025/2026 de la NBA promete ser una de las más apasionantes de los últimos años. Con nuevos formatos, fichajes rutilantes y una camada de jóvenes estrellas dispuestas a marcar una era, la liga más importante del mundo del básquetbol se prepara para escribir un nuevo capítulo.

La Conferencia Oeste se perfila nuevamente como un terreno feroz. El Thunder parte como el gran candidato al título. Con Shai Gilgeous-Alexander, vigente MVP, como líder, y acompañado por jóvenes figuras como Jalen Williams y Chet Holmgren, el equipo de Oklahoma presenta un proyecto sólido y ambicioso, con una media de edad de apenas 24,5 años. El tridente ofensivo y la versatilidad defensiva son las principales armas de un conjunto que apunta a dominar el futuro inmediato de la NBA.

Denver Nuggets se mantiene como una potencia consolidada. A pesar de la dependencia de Nikola Jokic, la incorporación de Jonas Valanciunas busca ofrecerle descanso y apoyo en la pintura. “Tenemos un plantel equilibrado y con experiencia, preparado para sostener la intensidad de una temporada larga”, declaró el entrenador de los Nuggets, confiado en volver a la pelea por el título.

Por su parte, los Houston Rockets se convirtieron en uno de los focos de atención del mercado tras concretar la llegada de Kevin Durant. El regreso del astro a la Conferencia Oeste, junto al talento emergente de Amen Thompson y Jabari Smith Jr., alimenta las esperanzas de una franquicia que quiere recuperar protagonismo. “Este equipo tiene un enorme potencial. Estoy motivado para ayudarlos a competir al máximo nivel”, expresó Durant, decidido a liderar el nuevo proyecto.

Cambios e innovaciones en la NBA

La temporada también traerá importantes novedades estructurales. Entre ellas, el regreso de la NBA Cup, que dividirá a los 30 equipos en seis grupos. Los ganadores y los dos mejores segundos avanzarán a la Final Four en Las Vegas, que se disputará en diciembre. Este minitorneo, que combina el formato tradicional con un sistema de eliminación directa, buscará ofrecer un espectáculo adicional dentro del calendario regular.

Además, la NBA mantendrá su emblemática jornada de Navidad, que incluirá seis partidos de alto nivel entre los principales contendientes al título. También habrá tres encuentros de temporada regular fuera de Estados Unidos y Canadá: uno en México y dos en Europa (en Berlín y Londres), reafirmando la expansión global del torneo y la estrategia de acercar la liga a nuevas audiencias.

Con el crecimiento de jóvenes talentos, el retorno de figuras legendarias y la constante innovación en su formato, la NBA inicia una temporada que promete espectáculo, emoción y una competencia al más alto nivel. Todo está listo para que el balón vuelva a volar en el mejor básquet del planeta.