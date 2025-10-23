Central Córdoba le ganó a Huracán y es líder de la zona A

Central Córdoba venció por 1-0 a Huracán en el Tomás Adolfo Ducó gracias al gol de Fernando Martínez a los 33 minutos del primer tiempo, llegó a 21 unidades y escaló a la cima de la Zona A y hundió al Globo, que ganó apenas uno de los últimos nueve partidos y quedó 12° con 16 puntos. El Ferroviario abrió la cuenta a los 35 minutos por intermedio de Fernando Martínez, quien definió en posición de 9 tras un desborde y un centro rastrero desde la izquierda de Matías Perello.

El presente del elenco porteño se ha visto afectado desde su eliminación en la Copa Sudamericana frente a Once Caldas. Desde ese momento, el equipo solo ha conseguido una victoria (ante Banfield) y ha marcado apenas dos goles en ese periodo. La reciente derrota frente a Aldosivi, último en la clasificación, en Mar del Plata, profundizó la crisis y complicó tanto la posibilidad de acceder a los playoffs como la de asegurar un lugar en las competiciones internacionales de la próxima temporada. El malestar de la hinchada se ha dirigido especialmente hacia el entrenador, cuyo futuro al frente del plantel quemero se encuentra en duda.

Por su parte, el conjunto que está bajo la conducción de Omar De Felippe, había logrado consolidarse como uno de los protagonistas del campeonato doméstico. Sin embargo, la caída sufrida ante Vélez en la Supercopa Argentina marcó el inicio de una racha adversa de cinco presentaciones sin alegrías. Este ciclo negativo se interrumpió en la última jornada, cuando el Ferroviario superó a Unión por 3 a 1, resultado que renovó las expectativas y el ánimo del plantel. Con la confianza recuperada, el conjunto del norte argentino logró sumar tres puntos que le permiten mantenerse cerca de la cima y alimentar sus aspiraciones en el campeonato.