"Guardianes de la Seguridad Vial" llegó al Jardín de Infantes Nº 903 en el Día de las Familias

En el marco del evento deportivo por el Día de las Familias, organizado por el Jardín de Infantes Nº 903 “Juana Manso” de Santa Teresita, se desarrolló una nueva edición del programa “Guardianes de la Seguridad Vial” con el objetivo de fomentar el aprendizaje y la reflexión sobre las normas de tránsito desde edades tempranas.

La jornada estuvo colmada de dinámicas de educación vial y propuestas lúdicas impulsadas tanto por el equipo docente de la institución como por el área de Tránsito de la Municipalidad de La Costa. A través del juego, los niños y las niñas aprendieron sobre la importancia del uso del casco, el respeto a la cartelería vial y las buenas conductas como peatones y conductores, utilizando kartings y circuitos especialmente diseñados para la ocasión.

De esta manera, se continúa fortaleciendo el trabajo conjunto entre las instituciones educativas y la Dirección de Tránsito, promoviendo una cultura de respeto, cuidado y conciencia vial desde la infancia.

La actividad contó con la participación de la Secretaría de Ordenamiento Urbano a cargo de Adrián González y del director de Tránsito, Luciano Graña, quienes acompañaron el desarrollo de las propuestas y el trabajo articulado con la comunidad educativa.