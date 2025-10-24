Piden asistencia para las calles del barrio Procrear de San Carlos

Hace poco más de seis años, más de trescientas personas de La Plata fueron sorteadas para recibir una parcela de tierra en el denominado plan Procrear y soñaban con empezar a cumplir la meta de tener una casa propia en una zona que limita la localidad de San Carlos con Romero.

El barrio se fue construyendo entre manzanas y edificaciones que se fueron levantando entre las calles 151 y 155 y desde 528 hasta 531.

Entre los años 2020 hasta el 2023 todo comenzó a tener un aspecto de barrio residencial, con casas de modernas construcción y familias que se fueron haciendo amigas entre sí para iniciar una etapa de la vida distinta. Pero a partir de ese año todo cambió.

Según relataron los propios vecinos del lugar, hace más de 18 meses que el servicio de recolección de la basura comenzó a ser cada vez más deficitario y hay semanas que ni siquiera pasa el camión.

Además, las calles se terminan llenando de agua y barro y cuando se juntan dos o tres días de mal clima prácticamente que no se puede transitar. De acuerdo a lo manifestado a este diario, en una primera instancia estaba previsto la pavimentación de algunas calles como la 530, que es una de las principales que tiene salida a la Avenida 155.

“Hemos tratado de encontrar una solución con charlas que intentamos tener con el delegado, pero hasta el momento no pudimos encontrar una respuesta. Nos prometieron reunirnos para avanzar en una solución, pero cuando llegó el momento tampoco nos atendieron”, comentó una de las propietarias.

“Con la seguridad nos arreglamos porque tenemos un grupo de WhatsApp en el cual estamos algunos vecinos referentes y participa el Secretario de Seguridad Diego Pepe. En ese sentido, cada vez que pasó algo enseguida mandaron un patrullero”, admitieron en el lugar.

Desde la comuna no descartan impulsar una solución a través de las órdenes de obras para mejorar las calles más afectadas, pero todavía no se llegó a un acuerdo para reunirse y encontrar una solución a la recolección de la basura que muchas veces queda durante varios días en los cordones frente a las casas.