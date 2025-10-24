Caída de ramas y vehículos dañados en La Plata por los fuertes vientos

La mañana de este viernes comenzó con complicaciones en distintos sectores de la ciudad de La Plata a raíz de las intensas ráfagas de viento y la lluvia que se registran desde las primeras horas del día. En la zona de Boulevard 83, entre 34 y 120, en el barrio Hipódromo, varias ramas de gran porte cayeron sobre vehículos que se encontraban estacionados, provocando daños materiales y generando demoras en la circulación. También, en inmediaciones de la Estación de Trenes y Terminal de micros cayó una enorme rama que está interrumpiendo el tránsito en calle 3 y 44, esto producto del temporal.

Una situación similar se reportó en 66 entre 3 y 4, en el barrio El Mondongo, donde personal de la Guardia Urbana y de Defensa Civil trabaja para despejar la vía pública y garantizar la seguridad de los vecinos. Los equipos municipales continúan recorriendo las calles afectadas para retirar ramas sueltas y prevenir nuevos incidentes ante posibles ráfagas.

Además, se recomienda evitar las zonas mencionadas hasta que concluyan las tareas de limpieza y remoción. En tanto, las autoridades pidieron circular con precaución, especialmente en sectores con árboles de gran tamaño o tendidos eléctricos cercanos, ya que las condiciones meteorológicas continúan inestables.

Recordemos que continúa el alerta amarillo por tormentas durante el día de hoy y mañana hasta el mediodía según advirtieron desde el Servicio Meteorológico Nacional.