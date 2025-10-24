Defensa Civil La Costa emite alerta amarilla por tormentas fuertes

Durante la madrugada del sábado el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Recomendaciones:

1. No saque la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

2. Asegurar los elementos que puedan volarse.

3. Evitar actividades al aire libre.

4. No se refugie cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

5. Mantente informado por las autoridades oficiales.

6. Ante cualquier emergencia comunícate al:

- 103 (Defensa Civil)

- 100 (Bomberos)

- 107 (Salud)

- 911 (Policía)