Continúa el alerta amarilla por tormentas en la ciudad

De acuerdo al último parte la zona oeste de La Plata fue la más afectada por las lluvias durante la madrugada y mañana de hoy.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las lluvias continuarán durante la jornada de este viernes con tormentas, algunas fuertes pero localizadas. Y el clima seguirá así hasta mañana a la mañana. Se espera que a partir del mediodía cambie las condiciones y cese la alerta.

En el último reporte se detallaron las zonas más afectadas:

Etcheverry: 41.22 mm

El Peligro: 39.5 mm

Abasto: 36.5 mm

M. Romero: 35.63 mm

Poblet: 33.75 mm

Arturo Seguí: 31.38 mm

City Bell: 30.3 mm

Villa Elisa: 28.88 mm

Arana: 27.7 mm

Olmos: 26.6 mm

San Lorenzo: 26.1 mm

Tolosa: 25.56 mm

Parque Aberti: 25.04 mm

Villa Elvira: 24.4 mm

Pza Moreno: 23.7 mm

San Carlos: 23.7 mm

Parque Castelli: 21.12 mm

Los Hornos: 15.85 mm

Los Porteños: 11 mm

Para saber más sobre cómo siguen las condiciones climáticas en la cuenta de X @ClimaMLP, se actualiza la información en tiempo real. En caso de emergencias, los vecinos deben comunicarse al 911, mientras que para urgencias médicas funciona el 107 del SAME La Plata.

