Continúa el alerta amarilla por tormentas en la ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las lluvias continuarán durante la jornada de este viernes con tormentas, algunas fuertes pero localizadas. Y el clima seguirá así hasta mañana a la mañana. Se espera que a partir del mediodía cambie las condiciones y cese la alerta.

En el último reporte se detallaron las zonas más afectadas:

Etcheverry: 41.22 mm

El Peligro: 39.5 mm

Abasto: 36.5 mm

M. Romero: 35.63 mm

Poblet: 33.75 mm

Arturo Seguí: 31.38 mm

City Bell: 30.3 mm

Villa Elisa: 28.88 mm

Arana: 27.7 mm

Olmos: 26.6 mm

San Lorenzo: 26.1 mm

Tolosa: 25.56 mm

Parque Aberti: 25.04 mm

Villa Elvira: 24.4 mm

Pza Moreno: 23.7 mm

San Carlos: 23.7 mm

Parque Castelli: 21.12 mm

Los Hornos: 15.85 mm

Los Porteños: 11 mm

Para saber más sobre cómo siguen las condiciones climáticas en la cuenta de X @ClimaMLP, se actualiza la información en tiempo real. En caso de emergencias, los vecinos deben comunicarse al 911, mientras que para urgencias médicas funciona el 107 del SAME La Plata.