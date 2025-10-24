Continúa el alerta amarilla por tormentas en la ciudad
De acuerdo al último parte la zona oeste de La Plata fue la más afectada por las lluvias durante la madrugada y mañana de hoy.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las lluvias continuarán durante la jornada de este viernes con tormentas, algunas fuertes pero localizadas. Y el clima seguirá así hasta mañana a la mañana. Se espera que a partir del mediodía cambie las condiciones y cese la alerta.
En el último reporte se detallaron las zonas más afectadas:
Etcheverry: 41.22 mm
El Peligro: 39.5 mm
Abasto: 36.5 mm
M. Romero: 35.63 mm
Poblet: 33.75 mm
Arturo Seguí: 31.38 mm
City Bell: 30.3 mm
Villa Elisa: 28.88 mm
Arana: 27.7 mm
Olmos: 26.6 mm
San Lorenzo: 26.1 mm
Tolosa: 25.56 mm
Parque Aberti: 25.04 mm
Villa Elvira: 24.4 mm
Pza Moreno: 23.7 mm
San Carlos: 23.7 mm
Parque Castelli: 21.12 mm
Los Hornos: 15.85 mm
Los Porteños: 11 mm
Para saber más sobre cómo siguen las condiciones climáticas en la cuenta de X @ClimaMLP, se actualiza la información en tiempo real. En caso de emergencias, los vecinos deben comunicarse al 911, mientras que para urgencias médicas funciona el 107 del SAME La Plata.