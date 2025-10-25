El lunes habrá clases en las escuelas de la Provincia

Durante varios años se acostumbraba que los lunes luego de las elecciones se suspendían las clases en las instituciones al menos en el turno mañana, pero como ocurrió en los comicios provinciales del 7 de septiembre, en todo el territorio bonaerense las jornadas escolares funcionarán con normalidad y en el horario habitual en todos los edificios que sean utilizados para la votación.

Desde la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) dispusieron implementar un amplio operativo de limpieza y desinfección una vez que cierren las mesas después de las 18 horas.