La Municipalidad de La Costa continúa impulsando la inscripción de PUPAAS para formalizar la producción local

La Municipalidad de La Costa continúa acompañando a productores y productoras locales en la inscripción al Registro de Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos Artesanales (PUPAAS), con el objetivo de fortalecer la producción local y promover la formalización de los proyectos elaboradores en cocinas domiciliarias.

El trámite se realiza de manera gratuita a través de la Secretaría de Producción, Empleo y Trabajo, a cargo de Martín Poustis, área municipal designada para articular este proceso en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires.

Las PUPAAS son pequeñas unidades domiciliarias o comunitarias que elaboran alimentos de bajo riesgo sanitario bajo las normativas del Código Alimentario Argentino, y permiten a los productores acceder a capacitaciones, líneas de financiamiento y programas provinciales como Mercados Bonaerenses, impulsando la seguridad alimentaria y el consumo local.

“Esta política brinda a los vecinos y vecinas un marco legal que garantiza la calidad del producto y abre nuevas puertas a la comercialización”, destacó Exequiel Cáceres, director de Desarrollo de Producción y Trabajo. Actualmente, La Costa cuenta con siete proyectos habilitados y se prevé continuar ampliando este número durante los próximos meses.

Desde la Secretaría se acompaña de manera personalizada a cada productor en el proceso de habilitación, que requiere documentación básica como DNI, constancia de monotributo al día, croquis del espacio de elaboración, carnet de manipulación de alimentos y acreditación de ocupación legal del inmueble.

Las PUPAAS abarcan productos como dulces y mermeladas, panificados, chocolates, conservas, frutas y verduras deshidratadas, harinas artesanales, licores, vinagres, snacks, quesos de pasta dura, entre muchos otros alimentos de elaboración artesanal.

El trámite se gestiona de forma gratuita en la Secretaría de Producción, Empleo y Trabajo, ubicada en Av. Costanera Nº 8001, Mar del Tuyú, de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas. Para consultas, las y los interesados pueden comunicarse al (02246) 43-3043, por WhatsApp al (2257) 30-7884 o por correo electrónico a [email protected].