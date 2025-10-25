Fuerte temporal en la región: calles anegadas y caída de árboles en Berisso y La Plata

La región amaneció este sábado con una marcada baja de temperatura y un cielo nuevamente inestable, tras una noche de intensas lluvias que dejaron consecuencias graves en distintos barrios de La Plata y Berisso. El temporal, que se inició durante la jornada del viernes, tuvo breves interrupciones, pero retomó su fuerza en horas de la madrugada, provocando daños materiales y complicaciones en la circulación.

El área más comprometida fue en Berisso, donde se registraron calles anegadas, ramas caídas. También en distintos sectores de la denominada capital del inmigrante se reportaron árboles derribados por el viento y acumulación de agua que dificultó el tránsito vehicular.

En tanto, en la ciudad de La Plata, uno de los incidentes más relevantes ocurrió en las inmediaciones del Liceo Víctor Mercante, sobre Diagonal 77 y 46, donde un árbol de gran porte cayó durante la madrugada. Aunque no se registraron heridos, el hecho generó preocupación entre los vecinos y ocasionó momentáneas demoras en el tránsito de la

Además, en 13 y 50 se cayó un árbol sobre el capot de un vehículo y había una persona dentro del auto tuvieron que trabajar los bomberos para socorrerla y también Defensa Civil.

Desde Defensa Civil y el Municipio se recomendó circular con extrema precaución y evitar transitar por calles con acumulación de agua. Las autoridades mantienen activos los operativos de monitoreo y asistencia en los barrios más afectados, mientras se avanza en el despeje de ramas y en la normalización de los servicios públicos.