Descubren un exoplaneta con forma de supertierra a tan solo 20 años luz

Un grupo de científicos ha descubierto un exoplaneta, que ha sido bautizado como GJ 251 c, ubicado a menos de 20 años luz, según una publicación en The Astronomical Journal.

Los científicos lo han catalogado como supertierra, ya que los datos sugieren que tiene casi cuatro veces la masa de nuestro planeta y probablemente sea rocoso.

“Hemos encontrado tantos exoplanetas en este momento que descubrir uno nuevo no es gran cosa. Lo que lo hace especialmente valioso es que su estrella anfitriona está cerca, a solo unos 18 años luz de distancia. Cósmicamente hablando, está prácticamente al lado”, comentó Paul Robertson, profesor asociado de física y astronomía de UC Irvine y coautor del estudio. El descubrimiento fue posible gracias a un trabajo de más de veinte años y a la combinación de datos obtenidos por distintos instrumentos y observatorios del mundo. La clave estuvo en el Buscador de Planetas en la Zona Habitable (HPF), un espectrógrafo de infrarrojo cercano instalado en el Telescopio Hobby-Eberly, en Texas.