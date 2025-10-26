Melodía de arrabal, un hito en la carrera de Gardel

"Barrio, barrio que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental”, dice el tango Melodía de Arrabal, mítica obra con música de Carlos Gardel y con letra de Alfredo Le Pera y Mario Battistella, grabado por el zorzal en 1932.

El gran éxito fue grabado para la película del mismo nombre producida por el sello Norteamericano Paramount, protagonizada por Gardel e Imperio Argentina.

En el film, que fue filmado en Joinville, Francia, Carlos Gardel interpreta a un malandrín que vive en cafetines de arrabal haciendo trampas en el juego y con la vocación escondida (berretín, en lenguaje lunfardo) de cantor de tangos. Un día conoce a Alina, una profesora de canto que lo oye cantar y le aconseja dedicarse profesionalmente, prometiéndole su ayuda y alguna recomendación. La historia se complica cuando el protagonista mata a un conocido del hampa que amenaza con delatar su mal vivir a Alina.

Un tango en donde se rememora la vida en el barrio, los amores en la noche “plateada por la luna” y se escucha en el andar sonidos de milonga.

La película, dirigida por el francés Louis Garnier, se filmó entre octubre y noviembre de 1932. El elenco encabezado por Gardel tenía una figura femenina, clave en el libreto. Se llamaba Magdalena Nile del Río, había nacido en 1906 en San Telmo y era una estrella de la Paramount

La película se estrenó con gran éxito en Buenos Aires y en todos los países hispanohablantes trascendiendo las fronteras naturales del idioma al emitirse en otros países en diferentes idiomas como en Portugal, Brasil, Francia, Italia e incluso en África.

La Melodía de Arrabal no deja de ser un homenaje a esos barrios que forman el corazón del tango y de la identidad cultural de Buenos Aires. Por eso sigue siendo una de las obras más míticas de la música popular y que se encuentra presente en el pueblo argentino.