Elecciones 2025: quiénes deben votar y quiénes están exceptuados

En Argentina, el voto es universal, secreto, libre y obligatorio. Sin embargo, la ley electoral establece excepciones precisas que definen quiénes deben votar y quiénes no están obligados.

Deben votar todos los ciudadanos argentinos nativos y naturalizados mayores de 18 años. En cambio, el voto es optativo para los jóvenes de 16 y 17 años (Ley N° 26.774), los mayores de 70 y los argentinos que residen en el extranjero.

Están exceptuados quienes, por razones judiciales, laborales o geográficas, no pueden cumplir con el deber cívico. Entre ellos: jueces y auxiliares que trabajen durante el comicio, personas a más de 500 km del lugar de votación con justificación válida, condenados por delitos dolosos o faltas específicas, declarados dementes por sentencia judicial, desertores calificados, rebeldes en causa penal y personal de servicios públicos con tareas incompatibles el día de la elección.

La normativa busca garantizar la participación sin vulnerar derechos, aplicando los principios de igualdad, secreto y libertad a todos los electores habilitados.