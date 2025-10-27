Renovaron la luminaria del Rectorado de la UNLP

El histórico edificio del Rectorado de la UNLP, ubicado sobre avenida 7 entre 48 y 49, renovó su luminaria. Se trata de una iniciativa ideada y gestionada por la Municipalidad de La Plata en el marco de un proyecto de jerarquización del eje céntrico de la ciudad. Así, se busca resaltar al Rectorado como un elemento distintivo y representativo de La Plata, partiendo de la base que la iluminación de monumentos, espacios públicos y edificios significativos de las grandes urbes le otorgan vida durante la noche, garantizando la continuidad de uso, apropiación y habitabilidad urbana.

Según los especialistas responsables de la obra de instalación, se logró resaltar el valor patrimonial y volumétrico de la fachada principal, las fachadas laterales y los elementos escultóricos y paisajísticos del entorno. La propuesta lumínica se basa en el uso de luminarias LED de alta eficiencia y larga vida útil.