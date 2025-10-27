La comunidad del Partido de La Costa volvió a reclamar Verdad y Justicia por Darío Jerez

En un emotivo acto de reafirmación de la memoria, la verdad y la justicia, la comunidad del Partido de La Costa conmemoró el 24º aniversario de la desaparición forzada de Darío Jerez, ocurrida en 2001.

El homenaje, desarrollado bajo el lema “El Grito Colectivo por Darío Jerez”, reunió a familiares, vecinos, organizaciones sociales, políticas y culturales que volvieron a expresar su acompañamiento y compromiso con la causa.

Verdad y Justicia, el reclamo central

Durante el encuentro, la agrupación Comunidad en Acción emitió una declaración contundente: “Darío Jerez presente. ¡Nunca Más una persona desaparecida en Democracia!”, reafirmando la necesidad de que la justicia avance sobre los responsables del hecho.

Este mensaje fue acompañado por la Comisión Provincial de la Memoria del Partido de La Costa, que destacó la importancia de mantener viva la búsqueda de verdad y justicia como parte de la construcción colectiva de memoria en el distrito.

Un amplio entramado de adhesiones

El aniversario contó con el apoyo de numerosas instituciones y espacios que, desde distintos ámbitos, se sumaron al reclamo:

Organizaciones de Derechos Humanos: La Asociación Madres del Dolor, a través de su presidenta Isabel Yaconis, envió una carta de solidaridad a la familia Jerez, expresando su acompañamiento en la lucha por el esclarecimiento del caso.

Ámbito judicial y político: El Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (SITRAJU-RA) y la Agrupación Renacer Peronista La Costa brindaron su apoyo explícito, marcando la trascendencia del caso también en el plano institucional.

Cultura y comunidad: El Elenco Desobediencia DeVida y el Espacio Cultural Juan y Emi sumaron su aporte artístico, demostrando cómo el arte se convierte en una poderosa herramienta de denuncia, memoria y compromiso social.

Acompañamiento institucional y agradecimiento familiar

El acto también contó con el reconocimiento de la Unidad de Intervención en Victimología del Ministerio de Justicia de la Nación, que destacó la lucha sostenida de la familia y el acompañamiento del pueblo costero.

En ese sentido, la familia Jerez envió un mensaje de profundo agradecimiento a todos los presentes y a quienes año tras año mantienen vivo el reclamo, valorando el apoyo colectivo que les brinda fuerza para continuar.

Arte, emoción y compromiso

El homenaje incluyó intervenciones artísticas que sumaron emotividad a la jornada: danzas con la zamba “No te puedo olvidar”, lecturas de poemas y un cierre musical a cargo de la canción “Todavía Cantamos” de Víctor Heredia, interpretada como símbolo de esperanza y de la lucha persistente por la verdad.

A 24 años de su desaparición, el recuerdo de Darío Jerez continúa siendo un llamado a la acción y a la memoria viva del pueblo costero. El compromiso colectivo sigue intacto: no olvidar hasta alcanzar justicia plena.