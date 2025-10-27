Por los fuertes vientos cayeron ramas y árboles sobre la Avenida 52 en la zona del Bosque

La mañana de este lunes comenzó con complicaciones en el tránsito en diferentes sectores de la ciudad de La Plata, debido al fuerte viento que azotó la región y a operativos vinculados a las elecciones realizadas el fin de semana.

Uno de los puntos más afectados es la zona de 120 y 52, en inmediaciones del Bioparque y de las oficinas de Zoonosis, donde la caída de un árbol y varias ramas obligó a cortar parcialmente la circulación. Personal municipal y de Defensa Civil se encuentran trabajando en el lugar para liberar la zona y garantizar la seguridad de los transeúntes.

Además, los semáforos ubicados en 115 y 52 están funcionaron de manera intermitente, lo que genera demoras y confusión entre los conductores. Por este motivo, se recomienda evitar la zona.

En tanto, en el microcentro platense, se registran cortes temporales en 6 y 50 debido al operativo de llegada y resguardo de las urnas, en el marco del proceso de escrutinio oficial posterior a las elecciones. También se informa que ya fue liberada la circulación en 51, entre 9 y 10, donde ayer se montó un escenario para un acto político.