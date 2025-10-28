Identifican comunicación a nivel ultrasónico en roedor subterráneo

Por primera vez, especialistas del Conicet identificaron un repertorio amplio de vocalizaciones ultrasónicas que son clave en la comunicación del tuco-tuco colonial (Ctenomys sociabilis), un roedor subterráneo que habita exclusivamente en una estrecha franja del Parque Nacional Nahuel Huapi, en la provincia de Neuquén. El avance se publicó en la revista científica Journal of Zoology.

“Este hallazgo provee la primera evidencia de comunicación ultrasónica en tuco-tucos y abre nuevas perspectivas para comprender la evolución de la comunicación acústica en animales subterráneos”, afirma Juan Pablo Amaya, primer autor del estudio e investigador del Conicet en el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica (CENIIT-UNLaR), con sede en La Rioja. Y agrega: “Conocer y difundir aspectos del comportamiento del tuco-tuco colonial contribuye a su valoración y a la concientización sobre la necesidad de protegerla”.

Asimismo, el tuco tuco colonial, como el resto de los animales, es clave para el equilibrio de los ecosistemas cuyos servicios de aprovisionamiento incluyen la regulación del clima, la calidad del agua, y otras funciones. Los tuco-tucos (género Ctenomys) son roedores subterráneos sudamericanos que pasan gran parte de su vida bajo tierra en galerías que ellos mismos construyen. Aunque muchas especies de tuco-tuco son solitarias, existen especies sociales —como el tuco-tuco colonial— que viven en grupo y muestran comportamientos sociales como utilizar las mismas galerías subterráneas y compartir un único nido.