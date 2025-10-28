Caída de árboles y semáforos fuera de servicio complicaron el tránsito en La Plata

La mañana de ayer comenzó con complicaciones en el tránsito en diferentes sectores de la ciudad de La Plata, debido al fuerte viento que azotó la región y a operativos vinculados a las elecciones realizadas el fin de semana.

Uno de los puntos más afectados fue la zona de 120 y 52, en inmediaciones del Bioparque y de las oficinas de Zoonosis, donde la caída de un árbol y varias ramas obligó a cortar parcialmente la circulación. Personal municipal y de Defensa Civil trabajaron en el lugar para liberar la vía pública y garantizar la seguridad de los transeúntes.

Además, los semáforos ubicados en 115 y 52 funcionaron de manera intermitente, lo que generó demoras y confusión entre los conductores. Por este motivo, se recomendó evitar la zona, muy utilizada por vecinos de Ensenada y Berisso que suelen tomar la calle 52 para acceder a 122 o dirigirse hacia el Camino Vergara.

En tanto, en el microcentro platense, se registraron cortes temporales en 6 y 50 debido al operativo de llegada y resguardo de las urnas, en el marco del proceso de escrutinio oficial posterior a las elecciones. También se informó que había sido liberada la circulación en 51, entre 9 y 10, donde ayer se montó un escenario para un acto político.

Las autoridades municipales pidieron circular con precaución, especialmente en zonas arboladas, ante la persistencia de ráfagas de viento y posibles caídas de ramas. una vez finalizadas las tareas de remoción y control, se normalizó el tránsito en la ciudad.