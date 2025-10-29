Operativo de Libretas de Anses y concientización sobre Cáncer de Mama en Alejandro Korn

El Municipio de San Vicente llevó adelante un nuevo Operativo de Libretas de ANSES en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) DR. René Favaloro de Alejandro Korn, acompañado por una charla de concientización sobre el Cáncer de Mama, en el marco de las acciones de promoción y prevención que impulsa la Secretaría de Salud local.

Durante la jornada, vecinos y vecinas accedieron a controles de salud integral, incluyendo atención sanitaria, control de peso y talla, vacunación pediátrica y de calendario. Además, se realizaron instancias informativas destinadas a fomentar el cuidado y la detección temprana de enfermedades.

“Con la Libreta de ANSES garantizamos que todos los niños, niñas y adolescentes que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) cuenten cada año con sus controles de salud, vacunación y educación, fortaleciendo el acompañamiento a las familias”, destacaron desde el área de Salud.

Los operativos sirven para mantener actualizado el calendario de vacunación, que están organizados por la Secretaría de Salud de San Vicente, en coordinación con la Dirección de Atención Primaria. Usualmente se desarrollan en los CAPS (Centros de Atención Primaria de la Salud) de Alejandro Korn, Domselaar y San Vicente, que van rotando las ubicaciones. También se organizan operativos especiales en clubes, merenderos, comedores y, en ocasiones, cerca de escuelas.

Estas acciones forman parte del compromiso del Municipio de San Vicente, encabezado por el intendente Nicolás Mantegazza, de garantizar el acceso a una salud pública de calidad y de seguir construyendo una comunidad más saludable y consciente.