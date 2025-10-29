En La Plata refuerzan la prevención de estafas con campaña de información y asistencia

La comuna platense avanza en una amplia campaña de prevención de estafas, con el propósito de reforzar la seguridad ciudadana y promover el cuidado comunitario frente a delitos que, en los últimos años, se han multiplicado a partir del uso de nuevas tecnologías. La iniciativa incluye encuentros informativos en clubes y centros de jubilados, la difusión de contenidos en redes sociales y la elaboración de una guía para detectar y denunciar maniobras fraudulentas.

Muchas víctimas experimentan sentimientos de culpa, vergüenza o corresponsabilidad tras haber sido engañadas, lo que retrasa o incluso impide la denuncia. En ese sentido, se subrayó la importancia de acompañar a quienes atravesaron este tipo de situaciones.

“Después de una estafa, muchas personas tienden a recluirse o a volverse más desconfiadas, lo que refuerza el aislamiento y la sensación de indefensión. Por eso, la información y la prevención son claves para cortar ese círculo”, señalaron desde la Secretaría de Seguridad local.

Las modalidades más frecuentes incluyen la suplantación de identidad, el robo de datos personales mediante correos o mensajes falsos, las transferencias bancarias fraudulentas, los perfiles apócrifos en redes sociales o WhatsApp, los secuestros virtuales y las llamadas “estafas románticas”, en las que los delincuentes se ganan la confianza de la víctima para luego manipularla emocional y económicamente.

La campaña hace especial hincapié en reconocer los patrones comunes de estas maniobras: el factor sorpresa, la apelación al miedo o la lástima, la creación de confianza y la urgencia. Frente a esas señales, se recomienda mantener la calma y no tomar decisiones impulsivas.

Entre las medidas de prevención, se aconseja no compartir claves bancarias, datos personales ni fotografías de tarjetas de crédito; verificar los remitentes de correos electrónicos; evitar responder mensajes de origen dudoso y no descargar aplicaciones desde enlaces desconocidos. Para las compras en línea, se sugiere utilizar tarjeta de crédito, ya que permite solicitar el reintegro en caso de fraude, corroborar que la página comience con “https://” y no repetir contraseñas en distintas plataformas.

También se recomienda activar la verificación en dos pasos en WhatsApp y no compartir el código PIN de seguridad, así como emplear la función “No molestar” durante la noche para prevenir secuestros virtuales, ya que los llamados suelen producirse en horarios en los que las personas están más vulnerables o confundidas.

En caso de ser víctima de una estafa, comunicarse con la entidad bancaria y realizar la denuncia en la comisaría, la fiscalía de turno o a través de la web. También en la Defensoría del Pueblo o en la oficina de Defensa del Consumidor, en calle 11 Nº 1079, de lunes a viernes de 8 a 14, o ingresando al sitio defensaconsumidor.laplata.gob.ar. Asimismo, con el Equipo de Asistencia a la Víctima, a través del correo [email protected] o por WhatsApp al 221 6171739.