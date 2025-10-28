Multitudinario Torneo Nacional de Gimnasia Artística reunió a más de 800 gimnastas en Mar de Ajó

Entre el pasado jueves y sábado se desarrolló en el Polideportivo de Villa Clelia el Torneo Nacional de Gimnasia Artística Femenina de Nivel 3, un evento que reunió a más de 800 deportistas provenientes de distintas provincias de la Argentina.

La competencia, que abarcó las categorías mini, preinfantil, infantil, juvenil y mayor, fue organizada por la Federación Bonaerense de Gimnasia y fiscalizada por la Confederación Argentina de Gimnasia, con el apoyo de la Municipalidad de La Costa.

Durante las tres jornadas se llevaron a cabo las pruebas correspondientes a las cuatro disciplinas de la gimnasia artística femenina: salto, paralelas, viga y suelo. Cada gimnasta participó en las cuatro modalidades, sumando sus puntajes individuales para determinar a las campeonas nacionales de cada categoría.

El torneo se desarrolló con total normalidad y dentro de los horarios previstos, destacándose el alto nivel técnico de las participantes y el clima de camaradería entre las delegaciones. Las condiciones del espacio deportivo y la organización general fueron calificadas como óptimas por las autoridades y entrenadores presentes.

En esta edición, todas las gimnastas recibieron una medalla de participación, mientras que las doce mejores clasificadas de cada categoría fueron distinguidas con premios especiales. Además, las seis primeras posiciones recibieron un ramo de flores como reconocimiento a su destacado desempeño.

El certamen marcó el cierre de la temporada para el Nivel 3, mientras que las categorías superiores continuarán su calendario con competencias regionales y sudamericanas.

Desde la Federación Bonaerense de Gimnasia se expresó un especial agradecimiento a la Municipalidad de La Costa por la cesión de las instalaciones y al equipo de trabajo local que colaboró en la organización.