Ya está a la venta el Gordo de Navidad con más de $1.750 millones en premios

Ya están disponibles los tradicionales billetes del Gordo de Navidad y Reyes en las más de 4.300 agencias oficiales que tiene la Lotería de la provincia de Buenos Aires.

Este año, el Gordo de Navidad repartirá un total de $1.755.750.000 en premios. El primer premio será de más de $800 millones, mientras que el segundo entregará $250 millones, el tercero $65 millones, el cuarto $25 millones, y habrá $12 millones destinados al quinto premio, por billete entero.

Además, habrá ganadores con las terminaciones del primer premio y por aproximación hasta la quinta posición.

Al igual que en las ediciones anteriores, el apostador tendrá la posibilidad de elegir su número de la suerte y el agenciero emite el ticket por la terminal en forma inmediata. El billete se puede adquirir en cualquiera de sus modalidades: el billete entero, por un valor de $50.000; o por fracción, con un valor de $5.000.

El sorteo del Gordo de Navidad, se realizará el día 26 de diciembre a las 21hs en el Salón de Sorteos y será transmitido en vivo por el canal de Youtube de Lotería de la Provincia.

En cuanto a los billetes del Sorteo de Reyes también ya están disponibles en todas las agencias oficiales de la Provincia. En esta ocasión, ofrece más de $500 millones en premios con un premio mayor de $300 millones.

El valor del entero es de $20.000 mientras que cada fracción tiene un valor de $2.000.

El sorteo de Reyes se realizará el día 16 de enero de 2026 a las 21hs en el Salón de Sorteos de la sede central del Instituto, también con transmisión en vivo por el canal de Youtube de Lotería de la Provincia.