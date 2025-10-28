Descubren restos de un perezoso gigante de más de 8.000 años en Punta Médanos

El director del Museo de Mar de Ajó, Diego Gambetta, confirmó el hallazgo de un fémur semi completo de un perezoso gigante “Megatherium” en la zona sur de Punta Médanos, un descubrimiento que aporta nueva información sobre la fauna extinta pampeana.

“Caminando di con el material, que estaba semi cubierto de arena, y tuve que descubrirlo con mi pincel”, explicó Gambetta sobre el momento del hallazgo, ocurrido durante una recorrida de observación en la costa.

El fósil corresponde a un ejemplar de megafauna pampeana que habitó la región hace más de 8.000 años, y será analizado por especialistas del CONICET, el Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV) y el Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN), con el fin de determinar su clasificación taxonómica y su fechado absoluto.

“El hallazgo nos permite seguir obteniendo datos sobre la fauna extinta pampeana y los ambientes que existieron en el pasado”, destacó el paleontólogo.

El Museo de Mar de Ajó, dependiente de la Municipalidad de La Costa, continúa desarrollando tareas de relevamiento, rescate y preservación de restos fósiles en distintas zonas del distrito, consolidándose como un espacio de referencia científica y de puesta en valor del patrimonio natural costero.