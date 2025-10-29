Una noche mágica en el Museo de Mar de Ajó el próximo 31 de Octubre

El Museo de Mar de Ajó invita a disfrutar una nueva edición de su tradicional “Noche de Brujas en el Museo”, que se realizará el viernes 31 de octubre, de 20.00 a 22.00, con entrada libre y gratuita.Durante esa noche especial, los habitantes del museo cobrarán vida y las y los visitantes podrán recorrer las salas a oscuras, con linternas o la luz de sus celulares, para descubrir los misterios que esconde cada rincón.

La propuesta, organizada por el equipo del museo que dirige Diego Gambetta, está pensada para toda la familia e invita especialmente a las chicas, chicos y jóvenes a asistir disfrazados para vivir una experiencia distinta, entre historia, imaginación y diversión.

Además de ofrecer una jornada recreativa, esta iniciativa busca acercar a las nuevas generaciones al conocimiento del patrimonio local, promoviendo el interés por la historia y el valor educativo que representan los museos como espacios de encuentro, aprendizaje y memoria colectiva.