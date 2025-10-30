Un colectivero de la Línea Este desvió su recorrido para salvar a una pasajera descompensada

Una historia con final feliz y mucho sentido de humanidad se vivió esta mañana en La Plata, cuando un colectivero de la Línea Este se convirtió en protagonista de un acto heroico. Rodrigo Nahuel Benítez, quien conducía una de las unidades que cubren el recorrido desde la zona de Villa Elvira hacia el centro, desvió su trayecto para llevar de urgencia al Hospital San Martín a una pasajera que se había desmayado en pleno viaje.

El episodio ocurrió alrededor de las 9 de la mañana, a la altura de Plaza Rocha. Según contaron testigos, una mujer de 43 años perdió el conocimiento dentro del colectivo, lo que generó preocupación entre los pasajeros. Ante la situación, Benítez detuvo la marcha, bajó al resto de los usuarios y tomó la decisión de conducir directamente hasta la guardia del hospital, ubicado en 71 entre 1 y 115.

Minutos después, la unidad ingresó al playón del San Martín, sorprendiendo a enfermeros y camilleros que no tardaron en asistir a la mujer. Gracias a la rápida reacción del conductor, la mujer fue atendida de inmediato y, según informaron fuentes médicas, se encuentra fuera de peligro y en observación.