La ciudad se prepara para festejar el Mes de la Tradición

La ciudad se prepara para celebrar el Mes de la Tradición con una cargada agenda de actividades que incluirá homenajes, desfiles, musicales y exhibiciones para poner en valor las costumbres y la identidad criollas.

Según precisaron desde la Municipalidad de La Plata, la programación se extenderá a lo largo de todo noviembre en diferentes espacios de la ciudad y contará con la participación de instituciones tradicionalistas, artistas locales y agrupaciones de danza.

Los festejos comenzarán el sábado 2 desde las 15:30 con el 72° aniversario del Fortín de la Tradición Argentina, que incluirá pericón nacional, la presentación de Cielito Platense y un desfile en 27 entre 75 y 76.

Además, el lunes 10 a las 10:00 tendrá lugar un acto homenaje en el monumento al Gaucho, ubicado en avenida Antártida Argentina y 524, y a las 10:30 habrá una conmemoración en el busto a José Hernández, situado en bulevar 84 y diagonal 73.

Asimismo, el martes 11 a las 20:00 se desarrollará una gala en el auditorio del Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha de calle 50 entre 6 y 7, mientras que el domingo 16 desde las 9:00 se pondrán en marcha actividades en la casa de campo La Montezinna de ruta 2 y calle 62.

Por otro lado, entre el 17 y el 21 de noviembre de 9:00 a 20:00 el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas ofrecerá una muestra de “pilchas criollas” acompañada de espectáculos a cargo de instituciones tradicionalistas.

El sábado 22 desde las 12:00, en tanto, la ciudad recibirá a delegaciones visitantes y habrá actividades especiales en el predio municipal de 122 y 56, y el domingo 23 la avenida Iraola del Paseo del Bosque será epicentro del gran evento de cierre con desfile y música en vivo.

Así, durante todo el mes la capital bonaerense se convertirá en el punto de encuentro para vecinos y visitantes que deseen disfrutar de propuestas vinculadas a la historia, la música y las tradiciones populares