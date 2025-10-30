Descubren un bono secreto para resguardar los pesos de Bessent

Varias consultoras privadas alertaron que los pesos que Estados Unidos compró en el marco del acuerdo con Milei y Caputo podrían haber sido canalizado hacia letras emitidas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La conjetura fue plasmadas en informes publicados en las últimas horas en base a datos oficiales de la autoridad monetaria.

Es decir, el Gobierno nacional habría diseñado un bono especial con cláusulas secretas para que la administración de Donald Trump y Scott Bessent coloque los pesos que había comprado como parte del plan para frenar la suba de la divisa en los días precios a la elección.

La evaluación estima que el Tesoro estadounidense colocó a tasa fija un total de $2,75 billones de pesos el jueves pasado, según se aprecia en la información que publica el BCRA.

Al momento, ese instrumento no fue anunciado, con lo cual no se conocen las condiciones, ni los plazos, ni la tasa de interés que se le paga. A esto se suma que en ningún momento hubo claridad o transparencia en la información sobre cuántos dólares vendió el Tesoro de Estados Unidos. Los cálculos de los operadores ubican la cifra entre 2.000 y 2.500 millones de dólares.

Los datos del BCRA

Desde la consultora 1816 explicaron que la señal clave surgió al comparar los datos oficiales del Balance Semanal del BCRA con los stocks de las Letras USD linked, Legar y Lemin, colocadas por la autoridad monetaria al sector agroexportador y minero. Desde que Bessent anunció la primera intervención estadounidense en el peso argentino, ambos registros dejaron de coincidir.

Según el informe, al jueves 23 de octubre el total de Letras en pesos del BCRA alcanzaba los $3,05 billones, mientras que el stock conjunto de Legar y Lemin sumaba apenas $293 mil millones. La diferencia (unos $2,75 billones) equivalentes a 1.855 millones de dólares, coincide con el monto que Estados Unidos mantenía depositado en el BCRA.

La consultora aclara que ese mismo día la autoridad monetaria no realizó operaciones de simultáneas ni repos, lo que refuerza la hipótesis de que el monto correspondía íntegramente a fondos norteamericanos.