La UCR bonaerense debate su futuro en medio de disputas de liderazgo

La Unión Cívica Radical (UCR) de la provincia de Buenos Aires convocó a la Convención de Contingencia a una sesión extraordinaria el jueves 30 de octubre en La Plata, tras la dura derrota electoral que dejó al partido sin representación nacional. El encuentro, impulsado por Miguel Fernández, busca ordenar la conducción partidaria y poner fin al “doble comando” que, según advirtió Fernández, debilitó al radicalismo en los últimos comicios.

La convocatoria se produce en medio de tensiones internas y de la demora judicial sobre el escrutinio definitivo de la interna del 6 de octubre. Deberán debatir el vencimiento de los mandatos y la necesidad de encaminar un proceso de normalización partidaria antes de 2027.

La acreditación se realizará entre las 13 y las 14 horas, de forma presencial o remota. Una vez constituido el quórum, se abordarán dos ejes: el estado del expediente judicial y la continuidad de las actuales autoridades.

Cabe mencionar que el trasfondo del encuentro es la pérdida de peso político. La UCR se presentó dividida entre la Coalición Cívica y Provincias Unidas, pero ninguna superó el 3% de los votos. Provincias Unidas, con Florencio Randazzo, obtuvo el 2,44%, mientras que la Coalición Cívica alcanzó apenas el 0,79%. Sin bancas en la Cámara baja y con menor incidencia en la oposición, el partido busca recomponer su estrategia y recuperar cohesión de cara a los próximos años.