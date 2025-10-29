Un millón más de personas endeudadas

Un lapidario informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio cuenta del exponecial incremento de las personas endeudadas, en medio de la recesión económica, la pérdida de poder adquisitivo y el avance de la flexibilización laboral.

“La expansión del crédito a personas humanas continuó marcada por la incorporación sostenida de nuevos deudores y un uso creciente del financiamiento. A junio de 2025, 19,5 millones de personas registraban crédito en el sistema financiero ampliado, lo que representó un aumento neto de un millón de deudores respecto de diciembre de 2024”, describió el documento del BCRA.

A esto sumó que el saldo promedio por deudor creció un 19% en términos reales, lo que alcanza su nivel más alto de los últimos cinco años.

En el detalle de la deuda, el 52,6% de la población está endeudado con entidades financieras o proveedores no financieros de crédito.

“Durante el primer semestre del año, la cantidad de personas con financiamiento creció un 5% para entidades financieras y un 11% para proveedores no financieros, mientras que los saldos promedio por deudor aumentaron 37% y 28%, respectivamente", destacó el informe.

El detalle de los números

En el primer semestre ingresaron 2,2 millones de nuevos deudores al mercado de crédito. Más de la mitad (51%) accedió únicamente a financiamiento de proveedores no financieros, un 41% lo hizo sólo a través de entidades financieras y el 8% combinó ambos tipos de proveedores.

“El análisis de períodos anteriores muestra que el ingreso de nuevos individuos al crédito formal se canalizó más a través de los proveedores no financieras (como son las billeteras virtuales) que del sistema financiero tradicional”, detalló el BCRA.

A su vez, entre quienes en diciembre de 2024 se financiaban exclusivamente con proveedores de crédito, el 71% mantuvo esa condición seis meses después, el 15% sumó financiamiento de entidades financieras (lo que amplía así su acceso al crédito) y el 12% dejó de registrar saldo de crédito.

En este camino, entre los deudores con crédito del sistema financiero en diciembre de 2024, el 51% incrementó su saldo en términos reales, concentrando el 66% del saldo total a junio de 2025; mientras que para proveedores no financieros el incremento fue de 49% de los deudores. Asimismo, alrededor del 20% de los deudores de cada conjunto más que duplicó su nivel de financiamiento en términos reales.

Por otro lado, las entidades registraron un aumento en la demanda de crédito percibida en casi todas las líneas a las familias. El aumento de la demanda de crédito percibida se refleja en el creciente uso tanto de las tarjetas de crédito como de los préstamos personales. En este sentido, la tarjeta de crédito continuó siendo el principal instrumento de crédito, con 14,6 millones de deudores a nivel del sistema financiero, y registró un aumento de 4% en el primer semestre de 2025. Mientras tanto, los préstamos personales alcanzaron a junio de 2025 a 11,2 millones de personas, acumulando un aumento de 14,5% en relación con diciembre del año pasado.