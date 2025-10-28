Reapareció Kueider con el triunfo de LLA

El exsenador nacional Edgardo Kueider, detenido en Paraguay tras encontrarle 200 mil dólares sin declarar, celebró en redes sociales la utilización de la Boleta Única de Papel.

Expresó estar “orgulloso de haber impulsado” este sistema, destacó su “notable éxito”, y apuntó contra su situación procesal: “Los costos políticos de haber impulsado esta iniciativa, hoy se expresan en causa judiciales inventadas”.