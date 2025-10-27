El peronismo logró una victoria contundente en Ensenada

Como es costumbre desde hace décadas, el peronismo se impuso en Ensenada. Sin embargo, el espacio libertario logró achicar la abultada distancia que se había registrado en las elecciones provinciales.

Con el 100% de las mesas escrutadas y el 72,2% de participación electoral, Fuerza Patria cosechó el 52,85% de los votos. En segundo lugar, quedó La Libertad Avanza (LLA) con el 32,03% de los votos.

Sin embargo, se trata de una diferencia más corta que la ocurrida el 7 de septiembre. En aquellas elecciones, el intendente Mario Secco había decidido encabezar la lista de concejales con su candidatura testimonial, y había conseguido el 68,80% de los votos. En contraposición, LLA había cosechado tan solo el 23,67%. En término nominales, Fuerza Patria perdió 6 mil votos, mientras que el espacio libertario obtuvo casi 4 mil votos más.

En tanto, el podio de estas elecciones nacionales lo completó el Frente de Izquierda Unidad con el 5,33% de los votos. Más abajo, aparecen Propuesta Federal para el Cambio, la lista de Fernando Burlando, que consiguió el 2,47% de los votos; y Provincias Unidas, que tan solo obtuvo el 1,59%.