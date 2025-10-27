Los medios del mundo se hicieron eco del triunfo de Milei.

La victoria de La Libertad Avanza en las legislativas generó eco inmediato en la prensa internacional. Los principales medios reflejaron con asombro el desempeño oficialista, en especial en Buenos Aires.

France24 tituló “Sorpresiva victoria del partido de Milei en legislativas” y subrayó que la fuerza no solo arrasó en el voto nacional, sino que también conquistó la “joya de la corona”: el bastión bonaerense. En Brasil, O Globo habló de un resultado inesperado en medio de la crisis y destacó que el Gobierno logró asegurarse el “escudo legislativo”. La BBC calificó el desenlace como “una gran sorpresa” y lo interpretó como un giro político de alto impacto tras meses de zozobra.