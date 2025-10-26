Categórico triunfo de La Libertad Avanza: el oficialismo se impuso en Buenos Aires y en todo el país

La Libertad Avanza (LLA) logró un contundente triunfo en las elecciones legislativas 2025, consolidando su liderazgo político y obteniendo un amplio respaldo popular.



El espacio oficialista se impuso no solo a nivel nacional, sino también en la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país, donde encabezó los resultados con una diferencia significativa sobre las demás fuerzas políticas.



Con este resultado, el Gobierno nacional obtiene un fuerte aval de las urnas, reafirmando el apoyo ciudadano a su gestión y fortaleciendo su posición de cara a la segunda mitad del mandato.

El triunfo deja al oficialismo en una posición de ventaja

en el Congreso, donde se prevé que gane nuevos escaños tanto en Diputados como en el Senado, lo que le permitirá impulsar con mayor holgura su agenda legislativa.

