Hasta las 12 del mediodía votó el 23% del padrón

La Cámara Nacional Electoral informó que hasta las 12 del mediodía había votado el 23% del padrón habilitado en las elecciones legislativas de este domingo. El dato refleja una participación más baja en comparación con procesos anteriores.

En las elecciones de octubre de 2023, a la misma hora había votado el 29,6% del electorado. En tanto, en las legislativas de medio término de septiembre de 2021, el registro a las 12 alcanzaba el 26% del padrón, aunque en ese caso todavía regían protocolos sanitarios por la pandemia de Covid-19.

El dato oficial de este domingo marca un nivel de concurrencia inicial menor al de los últimos antecedentes inmediatos.