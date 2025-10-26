Espert volvió a escena tras el escándalo y emitió su voto en Beccar

José Luis Espert, quien encabezaba la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, votó esta mañana en Beccar. Su candidatura fue retirada tras las denuncias que lo vinculan con el narcotraficante Fernando “Fred” Machado.

Al salir del cuarto oscuro, Espert evitó el contacto con la prensa. Dijo vivir el momento con “mucha tranquilidad”, aunque su tono y lenguaje corporal mostraban incomodidad.

Consultado sobre su situación actual y la aparición de su rostro en la boleta de LLA en lugar de Diego Santilli, respondió: “Me ubico en el lugar que me corresponde”. También agregó: “Siempre me consideré un ciudadano común que quería hacer un aporte a la política”.

Tras esas breves palabras, se retiró rápidamente del establecimiento.