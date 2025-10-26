Crece la tensión en Acerías Berisso tras los despidos

Como bien informó diario Hoy, el jueves pasados casi 60 trabajadores de Acerías Berisso, una fábrica metalúrgica con 70 años de historia, iniciaron la toma del establecimiento ante el sorpresivo cierre y la negación de pagar indemnizaciones por parte de sus directivos.

Según contó a este medio Pablo Acuña, directivo de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional La Plata, la situación se venía agravando con demoras en el pago de sueldos, malos tratos, pésimas condiciones laborales y despidos discrecionales.

Uno de los directivos consultados por Berisso Ciudad explicó que la recesión económica que indujo Milei y los conflictos gremiales fueron determinantes en el cierre. “Siempre que paramos fue porque no nos pagaban o por despidos sin causas”, respondió Acuña, quien denunció errores administrativos y “mala gestión” para lo que es una acería.

Ante el rechazo de las propuestas por parte de los dueños en las negociaciones llevadas a cabo en el Ministerio de Trabajo bonaerense, los trabajadores anticiparon que hasta no tener respuestas seguirán con las medidas de fuerza.

En este contexto, según relató a diario Hoy el delegado de los trabajadores de la fábrica, Carlos Lazarte, el viernes se acercó un comisario a pedir que desalojen y que, si no lo hacían, cuerpos de infantería desalojaría a la fuerza con una orden de fiscalía. Horas más tarde, se conoció que se frenó la decisión judicial y se habría aplazado hasta el lunes próximo.