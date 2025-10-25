Trabajadores del Garrahan denunciaron penalmente al Presidente Milei

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) presentó una denuncia penal contra el Presidente Javier Milei por incumplimiento de los deberes de funcionario público, al no aplicar la Ley de Emergencia Pediátrica aprobada por el Congreso y reglamentada por el propio Ejecutivo. La medida también alcanza al ministro de Salud, Mario Lugones, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Economía, Luis Caputo, señalados por frenar una norma destinada a garantizar atención y recursos para la infancia.

Cabe recordar que la ley quedó suspendida bajo el argumento de que no existen fondos para su implementación. Desde la APyT rechazan esa justificación y aseguran que se trata de una decisión política y no de una imposibilidad económica, ya que el Gobierno optó por priorizar otros gastos antes que la salud de los niños.

“Es inadmisible que un Gobierno promulgue una ley y al mismo tiempo decida no aplicarla, dejando en evidencia un desprecio por el mandato democrático y por la urgencia sanitaria”, señalaron desde el gremio. La organización también presentó un amparo colectivo ante la Justicia federal para exigir la aplicación inmediata de la norma y anunció una campaña nacional para promover un juicio político contra los funcionarios responsables.

El contraste entre la inversión anunciada de 30 mil millones de pesos en el propio hospital y la negativa a poner en marcha la Ley de Emergencia Pediátrica expone, según los trabajadores, la contradicción de un Gobierno que se ampara en excusas fiscales mientras posterga derechos básicos. Para la APyT, el caso marca un retroceso en salud pública y un grave antecedente institucional.