Mujeres de la CGT reclaman un lugar en la conducción

La mesa de mujeres de la Confederación General del Trabajo (CGT) reiteró su reclamo por ocupar espacios de decisión en la conducción de la central obrera. En un encuentro realizado en la sede de Azopardo, más de 500 trabajadoras de 34 gremios debatieron estrategias y presentaron la “Declaración de las Mujeres Trabajadoras de la CGT”, que exige una conducción paritaria y defiende la unidad sindical.

Entre las voces destacadas estuvo Maia Volcovinsky, dirigente judicial y co-secretaria de Derechos Humanos de la CGT, cuyo nombre suena como posible integrante del triunvirato que se definirá el 5 de noviembre. También participaron referentes como Marina Jaureguiberry (SADOP) y Vanesa Núñez (UTEDYC), quienes remarcaron la tradición de organización femenina y la necesidad de un poder colectivo.

La jornada cerró con un llamado a la historia y al futuro: “Hoy es un día histórico. Nos toca construir las voces en todos los lugares y fortalecer la presencia de las mujeres en la CGT y en la calle. Venimos de una tradición que nos legó Eva Perón: la organización y el poder de las mujeres”.