Denuncian al Gobierno por delitos contra la soberanía nacional

Una nueva denuncia judicial golpea al Gobierno nacional. Esta vez, el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, el titular del Banco Central Santiago Bausili y el excanciller Gerardo Werthein fueron acusados de atentar contra la soberanía nacional al permitir la injerencia directa de Estados Unidos en la política cambiaria argentina.

La presentación fue realizada ante la Justicia Federal por el economista y exdirector del Banco Nación, Claudio Lozano; la ingeniera María Eva Koutsovitis; y los abogados Jonatan Baldiviezo y Marcos Zelaya, junto a organizaciones como Unidad Popular, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos. El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal 12, a cargo de Julián Ercolini.

Los firmantes sostienen que “los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional delegaron de manera ilegal y de facto la ejecución de la política cambiaria a los Estados Unidos”. Según el escrito, Milei habría negociado directamente con Donald Trump y encomendado a Caputo la implementación del acuerdo con el financista Scott Bessent, mientras el Banco Central permitió la intervención extranjera en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Cesión de soberanía y acusaciones de traición

La denuncia califica a los funcionarios como “traidores a la patria” por incumplir su juramento de ejercer con lealtad y patriotismo sus tareas. Asimismo, afirma que el Banco Central, en lugar de ejecutar la política cambiaria y resguardar la moneda, delegó sus facultades en una potencia extranjera, dejando a la economía argentina en un estado de “vulnerabilidad total”.

El Observatorio del Derecho a la Ciudad señaló que la intervención del Tesoro estadounidense se canalizó a través de bancos que compraron pesos con el fin de manipular la cotización del dólar. “No existen antecedentes en la historia argentina, ni siquiera en gobiernos de facto, de una cesión tan explícita de facultades soberanas”, remarcaron.

Los denunciantes advierten que esta injerencia no fue un acto de cooperación, sino que estuvo acompañada de exigencias en áreas críticas: subordinación de la política exterior a Washington, bloqueo de vínculos con China y condicionamientos electorales.

Recursos estratégicos bajo presión

Otro punto grave de la acusación refiere a los recursos naturales. Según la denuncia, Estados Unidos impuso acuerdos comerciales y facilidades de inversión en sectores como energía, minería, litio, uranio y petróleo. Para los denunciantes, esto constituye una cesión inadmisible de soberanía sobre bienes esenciales para el desarrollo nacional. La presentación pide investigar a los funcionarios por negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, fraude contra la administración y delitos contra el orden económico y financiero. También se los acusa de comprometer la dignidad de la Nación al permitir que una potencia extranjera determine el valor del peso y la competitividad de la economía.

“Estamos frente a una entrega sin precedentes, que pone en riesgo el presente y el futuro del país”, advirtieron los firmantes.