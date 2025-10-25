Se agrava la situación de los taxistas platenses

Según un relevamiento del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, la actividad de los taxis continúa en caída durante octubre en La Plata.

De acuerdo con el informe, la cantidad promedio de viajes diarios en taxi cayó a 13, lo que representa un descenso del 7,9% respecto al mismo mes del año pasado. Sin embargo, la actividad se mantiene estable durante los fines de semana, ya que mostró un leve crecimiento interanual del 2%. Este patrón evidencia la dependencia del sector del turismo y de la movilidad de los platenses en sus momentos de ocio. En contraposición, en los días hábiles la caída interanual alcanzó el 17%. En términos de ingresos, la recaudación diaria promedio ajustada por inflación mostró una recuperación del 6% respecto al año anterior. Sin embargo, los ingresos siguen estando un 34% por debajo de los niveles registrados en 2023, lo que refleja un desafío económico persistente para el sector.

Al bajo consumo, los taxistas platenses enfrentan otro problema: las aplicaciones de transporte. Desde hace meses vienen llevando a cabo distintas protestas y manifestaciones para controlar la actividad ilegal.

En este sentido, el miércoles pasado iban a realizar, junto a remises y transportes escolares, una movilización en Plaza San Martín. Sin embargo, la suspendieron luego del compromiso del Municipio para abrir una mesa de diálogo y abordar los reclamos del sector.