Trabajadores tomaron una histórica fábrica de Villa Argüello ante la falta de pago

Un conflicto laboral sacude por estas horas a los vecinos de Villa Argüello. Sobre la calle 128, entre 61 y 62, donde durante más de 50 años funcionó una tradicional fundición, hoy convertida en acería, sus trabajadores decidieron tomar la planta ante la falta de pago de los salarios.

Según relataron a la Red 92, la medida se adoptó luego de un mes sin cobrar y ante la falta de respuestas de los propietarios. “Somos unos 40 trabajando. Tengo a mis viejos sin laburo y a mi hermano también trabajando acá adentro, y estamos en la nada”, contó uno de los operarios, visiblemente preocupado por la situación.

Los trabajadores permanecen dentro del predio en asamblea permanente, intentando sostener la producción mientras los dueños no se presentan ni mantienen contacto con proveedores. En el portón de ingreso, los carteles colgados expresan el malestar de los obreros que, ante la incertidumbre, reclaman soluciones urgentes para conservar sus puestos de trabajo.

La planta, pegada a la vivienda de una reconocida familia de la zona, fue durante décadas un emblema industrial del barrio. Hoy, el abandono empresarial y la crisis económica la ponen en el centro de una disputa que los vecinos siguen con preocupación, mientras los empleados resisten para no perder la fuente de sustento que muchos comparten entre padres, hijos y hermanos.