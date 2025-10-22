ATE bonaerense solicita reapertura de paritarias por pérdida salarial

A pocos días de las elecciones legislativas nacionales, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) bonaerense presentó un pedido formal al Ministerio de Trabajo para que se reabra la paritaria salarial de los empleados públicos provinciales. La solicitud busca compensar la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación.

El reclamo fue dirigido al ministro Walter Correa, solicitando que gestione la reapertura de la paritaria con el objetivo de “continuar con la negociación salarial en un contexto donde la inflación sigue afectando los bolsillos de nuestros compañeros”.

En el documento, ATE remarcó la necesidad de “trabajar en conjunto entre el Estado provincial y los sindicatos para sostener una paritaria abierta y permanente” que permita recuperar poder adquisitivo. El gremio espera que el Ejecutivo convoque a la mesa de negociación colectiva de la administración pública.

La última paritaria se había acordado en agosto, con un aumento del 5% dividido en dos tramos, correspondientes a septiembre y noviembre. Desde entonces, los sindicatos alertan que los salarios quedaron rezagados frente al aumento sostenido de los precios.