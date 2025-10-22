Caputo anuncia reducción del Impuesto a las Ganancias para trabajadores y jubilados

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que tras las elecciones legislativas se enviará al Congreso un paquete de reformas tributarias de segundo orden que contemplará la reducción, eliminación y simplificación de impuestos.

“Parte de lo que viene es la reforma tributaria, que beneficiará a todos: Nación, provincias, empresarios y ciudadanos. Implementaremos un esquema de impuestos más simple y bajos, incluyendo la disminución del Impuesto a las Ganancias para los individuos”, explicó Caputo durante su participación en el Ciclo de Coyuntura de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

El ajuste al impuesto se da en el marco de modificaciones previas a través del capítulo fiscal (Ley 27.743), que derogó el régimen cedular promovido por el exministro Sergio Massa y restituyó el Mínimo No Imponible (MNI) y las deducciones. Esto permite que empleados y jubilados tributen según un MNI actualizado semestralmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con el último ajuste de julio, los asalariados solteros comienzan a pagar Ganancias a partir de un sueldo bruto de $2.624.280, mientras que los casados con dos hijos lo hacen desde $3.453.000.