$Libra: nuevo revés contra los traders Novelli y Terrones Godoy

Avanza la causa que investiga la estafa que resultó ser la criptomoneda $Libra, que fue promocionada por Javier Milei. En este sentido, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos presentados Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Se trata de los promotores del Tech Forum, y son el nexo del Presidente con el mundo cripto.

De esta manera, la Justicia ratificó el embargo sobre sus patrimonios, en medio de la investigación por maniobras de obstrucción a la justicia y peligro de fuga.

La decisión fue firmada por los jueces Alejandro W. Slokar y Guillermo J. Yacobucci, en un contexto en el que la justicia de Estados Unidos recibió información sensible sobre el posible destino de los fondos involucrados en la maniobra, que tuvo entre sus protagonistas al presidente Javier Milei y a varios integrantes de su entorno.

Por otro lado, la comisión investigadora del caso $Libra del Congreso acordó llamar al Presidente para que dé explicaciones sobre su implicancia en la estafa que perjudicó a miles de usuarios argentinos y del resto del mundo. El grupo parlamentario ya le había enviado al mandatario nacional una serie de preguntas para que aclare por escrito su responsabilidad y participación en la promoción en redes sociales de la moneda cripto. Sin embargo, Milei jamás las respondió el cuestionario.