Pilotos de APLA confirmaron medidas de fuerza y se prevén demoras

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) ratificó que en el día de hoy se llevará adelante una asamblea informativa en el Aeroparque Jorge Newbery, lo que impactará en la programación de los vuelos de Aerolíneas Argentinas. La medida se desarrollará entre las 6 y las 10 de la mañana y se espera que provoque demoras y posibles cancelaciones.

Según APLA, la empresa aún no dio respuesta a los reclamos vinculados con salarios, ascensos, dotación de personal y cumplimiento del convenio colectivo.La tensión se agravó tras la decisión de dejar en tierra ocho aeronaves de la flota Boeing 737 por fallas en motores, lo que redujo la capacidad operativa. Para el gremio, las alternativas implementadas resultaron insuficientes y anticipan que las consecuencias podrían extenderse varios días.

Desde Aerolíneas recomendaron a los pasajeros revisar el correo electrónico asociado a la reserva y consultar el estado de los vuelos en el sitio oficial. Quienes hayan adquirido pasajes mediante agencias, deberán comunicarse directamente con ellas para conocer eventuales modificaciones.